Incendio in un bosco a Cinigiano, in azione anche i vigili del fuoco di Siena per domare le fiamme

C’è anche una squadra dei vigili del fuoco di Siena tra quelle inviate ad aiutare i pompieri di Grosseto che sono impegnati dalle 13 a domare un incendio di sterpaglia e di bosco a Cinigiano. Le fiamme stanno diverse strutture ricettive come agriturismi e abitazioni, e alcuni allevamenti di bestiame, non ultimo un distributore di carburante. Oltre ai vigili del fuoco di Siena sono in arrivo squadre da Firenze e Arezzo e sono in azione pure diverse squadre AIB e 4 elicotteri della Regione Toscana. Sono inoltre arrivo 2 Canadair della flotta aerea dei vigili del fuoco.