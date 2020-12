I vigili del fuoco del comando di Siena stanno intervenendo dalle 18.40 per un incendio appartamento a Siena, strada Vecchia dei Tufi. I danni causati dall’incendio riguardano l’arredamento presente all’interno dell’abitazione, mentre non sono stati riscontrati danni alla struttura. Non si segnalano persone coinvolte e sul posto ci sono anche Carabinieri e Polizia di Stato. L’intervento è ancora in corso.