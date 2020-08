Incendio a Suvignano, De Mossi: “Ho il cuore infranto”

“Ho il cuore infranto di fronte alle fiamme”. Con un post su Facebook anche il sindaco di Siena Luigi De Mossi è intervenuto sull’incendio che ha colpito l’azienda che si trova a sud della provincia di Siena e che fu confiscata alla mafia.

“Proprio nel simbolo di riscatto in Toscana con i suoi oltre 600 ettari strappati alla mafia che oggi sono ricchezza sociale e punto di riferimento di legalità – aggiunge De Mossi-.Ai lavoratori, a tutti coloro che gravitano intorno a Suvignano, alla comunità di Monteroni esprimo solidarietà e confido nel lavoro della magistratura e nelle forze dell’ordine perché si faccia luce su quanto accaduto. Siena ed il suo territorio resteranno baluardo contro le mafie, la criminalità organizzata e la violenza“.

L’incendio lo ricordiamo ha colpito 700 rotoballe di fieno e 250 quintali di seme di erba medica e trifoglio. Le fiamme hanno interessato un capannone di circa 2000 metri quadri, con all’interno anche una macchina operatrice, un rimorchio ed un pick-up. Sul posto sono intervenuti, fin da subito, i vigili del fuoco, i carabinieri. Nella procura di Siena è stato aperto un fascicolo e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti non è stata esclusa la causa dolosa. I danni calcolati ammonterebbero a 800mila euro e sul posto sono presenti Asl ed Arpat per delle verifiche sul tetto in eternit che è stato bruciato dalle fiamme.