Incendio a Cerreto a Merse: a fuoco vasta area di pineta

E’ scoppiato poco prima delle 13 l’incendio che ha divorato una vasta area di pineta, per cause in corso di accertamento.

Il vento ha alimentato le fiamme, al momento quasi del tutto domate. Sul posto, oltre agli elicotteri dell’anticendio della Regione, inizialmente due poi se n’è aggiunto un terzo, i volontari della Racchetta e gli operai dell’Unione comunale Valdimerse. Gli elicotteri si sono approvvigionati al lago della Rancia.

Da Siena il fumo alto sembrava molto più vicino alla città. Si stima che siano andati a fuoco quasi cinque ettari di terreno. Ecco i video realizzati da Meteo Siena 24 (il primo) e da Gabriele Ruffoli.