Inaugurato il nuovo centro trasfusionale alle Scotte

Sono state inaugurate l’officina trasfusionale di area vasta della Toscana sud est e la nuova area della medicina trasfusionale del policlinico Santa Maria alle Scotte. La nuova struttura copre un’area di circa 1000 metri quadrati ed è costata un milione e 853mila euro. L’intervento è stato effettuato grazie ad un investimento da parte della Regione Toscana. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria senese Valtere Giovannini, dell’assessore regionale alla sanità Stefania Saccardi, dei consiglieri regionali Stefano Scaramelli e Simone Bezzini, dell’assessore comunale Francesca Appolloni, del professor Francesco Dotta in rappresentanza dell’Università degli studi di Siena e del dottor Roberto Turillazzi per l’Azienda Usl Toscana sud est.

“Quando parliamo di sangue – ha dichiarato l’assessore regionale Saccardi – pensiamo sempre ai donatori e alle associazioni perché sono loro, con un gesto di grande generosità, a fornire la materia prima. Ma è fondamentale anche tutto quanto avviene dopo la donazione: tutto il percorso che va dalla raccolta alla lavorazione del sangue, per renderlo sicuro e utilizzabile nelle tante applicazioni per le quali è necessario nella nostra sanità. Un grazie, oltre che alle associazioni impegnate nella donazione del sangue, va anche ai tanti operatori che lavoreranno, processando il sangue proveniente dai servizi trasfusionali di tutta l’area vasta, in questa officina trasfusionale, davvero una struttura di eccellenza, sulla quale abbiamo voluto investire una cifra considerevole”.

Hanno partecipato all’inaugurazione anche autorità civili e militari, oltre che rappresentanti del mondo del volontariato e, in particolare, quelle impegnate nella donazione del sangue tra cui Avis, Fratres e coordinamento dei donatori delle contrade di Siena.

“Abbiamo inaugurato un polo di eccellenza per tutto il territorio di riferimento, e cioè l’intera area vasta, con un forte investimento da parte della Regione Toscana – ha detto il direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria senese Valtere Giovannini -. Prosegue quindi il nostro programma di investimenti, potenziamento e ristrutturazione del policlinico per rendere l’ospedale sempre più moderno ed efficiente. Un grazie di cuore a tutte le associazioni di donatori di sangue e alla generosità dei gruppi donatori delle contrade”.