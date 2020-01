Inaugurato il nuovo auditorium a San Miniato. De Mossi: “Luogo adatto alla libera espressione”

Inaugurato oggi il nuovo auditorium in piazza della Costituzione a San Miniato, un luogo pubblico dove poter eseguire esibizioni teatrali o assemblee cittadine. La struttura era già stata presentata alla cittadinanza nella primavera del 2018, ma purtroppo ancora priva di riscaldamento, impianto di illuminazione e normative antincendio.

Oggi si è potuto ammirare un auditorium completo alla presenza di alcuni residenti del quartiere, una struttura già pronta all’uso come hanno dimostrato sindaco ed assessori, tenendo come primo atto inaugurale, la giunta comunale, rispettando uno dei punti del programma elettorale cioè quello di tenere le giunte comunali in vari punti del territorio.

“Oggi si inaugura una nuova struttura pubblica – dice il sindaco di Siena Luigi De Mossi – un luogo in cui tutti potranno accedere, dando vita alla libera espressione. Un auditorium che vuole essere a disposizione dei cittadini, permettendo soprattutto alle associazione teatrali, di poter tenere spettacoli più informali, senza dover necessariamente calcare palchi importanti come quello dei Rozzi o Rinnovati”.

Nell’occasione, i residenti del quartiere, hanno avuto l’opportunità di poter esporre alcuni dei problemi urbanistici che da tempo sono presenti a San Miniato, come per esempio il pavimento scivoloso a causa delle mattonelle in piazza della Costituzione, oppure le fognature intasate che riversano l’acqua nelle strade nelle giornate di pioggia. Una grande opportunità per avere un dialogo con sindaco e assessori che hanno accolto di buon cuore le lamentele dei residenti.

“Abbiamo preso atto di tutti i problemi – ci fa sapere l’assessore Sara Pugliese – è stata una grande opportunità per capire meglio attraverso il parere dei residenti. Eravamo consapevoli che il quartiere avesse bisogno di manutenzione, cercheremo di metterci subito all’opera, alcune operazioni richiederanno molto tempo”.

“San Miniato è forse il quartiere più popoloso del comune di Siena – conclude il sindaco De Mossi – dobbiamo impegnarci per cercare di vitalizzare questo quartiere nel rispetto di tutti i residenti. Ci vorrà del tempo, non possiamo impegnare tutte le nostre forze su San Miniato, tutta Siena ha bisogno di manutenzione”.

Niccolò Bacarelli