In Toscana operativa la centrale unica di risposta 112

Da oggi, mercoledì 9 dicembre, è attiva la nuova centrale unica di risposta 112 (CUR) della Regione Toscana, la più grande d’Italia.

Durante la giornata sono state prese in carico le prime richieste di soccorso per le province di Firenze, di Prato, compreso alcuni Comuni del Valdarno Superiore in provincia di Arezzo, in cui è stata completata la migrazione al Numero Unico di Emergenza (NUE 1-1-2) per tutte le chiamate di soccorso.

“Un traguardo importante, frutto di un percorso avviato da tempo e che giunge a fattivo compimento grazie a una stretta collaborazione e sinergia tra le parti. Ringrazio i soggetti istituzionali coinvolti e tutti coloro che, a vario titolo, ci hanno lavorato rendendo possibile questo risultato”, commenta l’assessore alla sanità regionale Simone Bezzini.Il servizio si estenderà progressivamente in tutta la Regione Toscana entro la fine del mese di aprile 2021. La sala operativa è pronta dal 1 dicembre, come previsto dal Ministero dell’Interno ed inizia oggi la propria attività dopo un allineamento al progetto tra le Regioni Marche e Umbria, che daranno avvio alla centrale gemella di Ancora domani 10 dicembre.