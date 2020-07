“In Toscana è tempo di voltare pagina”

A margine della presentazione dell’elezione del nuovo presidente della Coldiretti Siena Giacomo Neri il presidente di Coldiretti Toscana Fabrizio Filippi ha chiesto un cambio di passo alla Regione Toscana. Riferendosi alla gestione dell’assessorato regionale all’agricoltura da parte di Marco Remaschi, Filippi ha fatto sapere che è il tempo di “voltare pagina” e che “la Toscana merita una giunta ed un assessore consapevoli del grande ruolo che questo territorio riveste nel mondo – afferma-. Non dobbiamo vivere solo di ricordi del passato glorioso ma creare opportunità concrete per le imprese”. D’accordo con Filippi si trova il neoeletto Giacomo Neri: “trovo assurdo che un regione come la nostra che eccelle in tutto non riesca a contenere il numero di ungulati e caprioli. Da toscano mi vergogno”. Per risolvere questo ed altri problemi Neri chiede la massima collaborazione delle istituzioni: ” dalla burocrazia all’accesso al credito più semplice, ci sono tante cose da fare-dice-. Non è il momento di fare battaglie, ora ma serve compattezza perchè l’essere uniti oggi può essere una grande risorsa”.