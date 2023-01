In scadenza l’avviso di selezione per la formazione di una graduatoria per la costituzione dell’albo rilevatori statistici

L’ufficio Statistica del Comune ha indetto un bando di selezione per la formazione di una graduatoria, formata mediante valutazione di soli titoli, per la costituzione dell’albo rilevatori statistici della durata di tre anni.

L’attività consisterà nella raccolta di informazioni sulle unità di rilevazione come famiglie, edifici, abitazioni e numeri civici attraverso un lavoro che prevede in larga parte interviste dirette, svolte con l’ausilio di questionari predisposti prevalentemente in versione informatizzata, secondo le modalità stabilite dall’Istat per ogni indagine.

La domanda, scaricabile sul sito del Comune al seguente indirizzo , dovrà essere presentata debitamente compilata entro il 2 febbraio, per posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], con oggetto “selezione pubblica per la formazione dell’albo dei rilevatori statistici”; con raccomandata A/R oppure con consegna a mano all’Ufficio Protocollo – Comune di Siena- Il Campo n.1 53100 Siena, in busta chiusa con la dicitura “selezione pubblica per la formazione dell’albo dei rilevatori statistici” I requisiti richiesti, che l’interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità all’atto della domanda, sono i seguenti: avere un’età non inferiore ai 18 anni; un diploma di scuola media superiore (che dà accesso all’università); essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; godere dei diritti civili e politici e per i cittadini stranieri godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; per i cittadini stranieri, avere una corretta conoscenza parlata e scritta della lingua italiana e regolare permesso di soggiorno; saper usare i più diffusi strumenti informatici (Pc, tablet) e possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica); idoneità fisica a svolgere le mansioni di rilevatore; essere disponibili a raggiungere i luoghi di rilevazione con mezzo proprio ed a proprie spese nell’ambito del territorio assegnato; non avere avuto condanne penali, né essere stati interdetti o sottoposti a misure tali che escludano, secondo le vigenti leggi, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio statistica telefonando a: 0577-292137, 0577-292469, o scrivere a: [email protected] dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13; martedì pomeriggio dalle 15 alle 17.