In San Francesco i bambini tornano a giocare, inaugurata la nuova area ludica

I bambini tornano a giocare in Piazza San Francesco, tra scivoli, gincane e corde, all’ombra della splendida basilica. Così tra le risate, le corse e gli scherzi dei piccoli, questa mattina alla presenza dell’assessore comunale Silvia Buzzichelli, Gianni Morelli, rettore della contrada del Bruco e Bernardo Lombardini, priore della contrada della Giraffa, è stata inaugurata la nuova area ludica. Frutto della sinergia tra le contrade ed il Comune, sono stati installati i nuovi giochi con le dovute normative, con un intervento da 38 mila euro.

“Era necessario realizzare una nuova area ludica dal momenti in cui il centro storico si presta male ad accogliere ed adibire zone per i bambini – ha detto Silvia Buzzichelli, assessore comunale -. Abbiamo fortemente voluto portare avanti questo progetto insieme alle contrade anche per controllare una Piazza, spesso teatro di una cattiva movida notturna”.

La nuova area ludica apporterà grandi benefici, legati sia al divertimento dei bambini ma anche ad un controllo della piazza: il continuo flusso dei piccoli con i loro nonni o genitori sicuramente dissuaderà il passaggio di coloro che vorranno fare bisboccia.

“Il mio giudizio è molto positivo, venendo qua abbiamo chiesto ai bambini se fossero soddisfatti dei nuovi giochi ed hanno risposto positivamente – commenta Gianni Morelli, rettore della contrada del Bruco -. Vedremo se la contrada del Bruco e della Giraffa si potranno impegnare per costruire una nuova pista dei barberi. Ovviamente c’è grande volontà da parte nostra ma ci sono problemi legati alla sicurezza dei giochi”.

“Con la nuova area riqualifichiamo Piazza San Francesco, questo perchè i bambini in qualche modo presiederanno il territorio oltre a riprendere un’abitudine purtroppo persa – conclude Bernardo Lombardini, priore della contrada della Giraffa -. Riuscire ad avere spazi in cui i ragazzi di siena o comunque delle contrade possono interagire tra di loro è una cosa che a noi fa estremamente piacere”.

Niccolò Bacarelli

Gennaro Groppa