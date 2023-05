In Piazza Tolomei apre la roccaforte del Polo Civico Siena

La roccaforte dei civici apre nel cuore della città. Sarà inaugurato stasera alle 18 in piazza Tolomei l’Angolo dei Civici che ospiterà Civici in Comune, In Campo, Per Siena, Riscrivere Siena, Sena Civitas, Siena Sostenibile e Sì Patto dei cittadini, le sette liste a sostegno di Fabio Pacciani sindaco. All’inaugurazione della sede saranno presenti Fabio Pacciani e i 196 candidati al consiglio comunale. L’Angolo dei Civici sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 21.

“L’Angolo dei civici – spiega Fabio Pacciani, candidato sindaco del Polo Civico Siena – sarà un luogo aperto 10 ore al giorno per accogliere i cittadini e rispondere alle loro domande. Un unico luogo, un’unica sede per sette liste che dimostrano ancora una volta la loro unità, convinzione e determinazione. Voglio ringraziare le liste che mi sostengono e che stanno lavorando da dieci mesi al mio fianco per dare a Siena il primo governo civico. Siamo l’unica forza civica credibile, coerente e con progetti concreti per il rilancio della città. Alternativi e completamente differenti, per valori e per iniziativa, ai partiti che hanno fallito e soffocato Siena e le sue energie. Abbiamo dimostrato con i fatti che la partecipazione non solo è possibile ma è fondamentale per costruire un’idea di futuro e di città tagliata su misura per i senesi di ogni età. Abbiamo la forza, le energie, i progetti per rilanciare Siena e farla tornare a essere una città dalle aspirazioni internazionali, più attrattiva, più vivibile e aperta alle sfide che ci riserverà il futuro. Siamo una coalizione civica libera da condizionamenti dei partiti e dei gruppi di interesse, pronta a prendersi cura della città e dei suoi abitanti. Tutti insieme faremo sbocciare la Primavera Civica”.