In Fortezza torna l’estate con il bar e gli eventi di Propositivo. Il bando nel 2023

Hai preso una decisione per la quale tutta la città si rivolta, salta un turno e poi ritorna alla casella iniziale: sembra di fare una partita al gioco dell’oca per la Fortezza, per fortuna che alla fine ha vinto il buon senso.

E poco importa se in mezzo ci sono finite polemiche, raccolte firme e associazioni di categoria: si può tornare indietro (e non è la prima volta) facendo finta di aver scherzato e ridare alla città un’offerta per la stagione estiva. E per far contenti tutti, si può pensare di allungare di qualche mese la concessione gratuita del suolo pubblico. Magari fino alla fine di settembre. Quando si ha a che fare con una realtà come quella di Siena, tocca fare davvero come il babbo con i figlioli, che se compri il gelato a uno, lo devi comprare anche a quell’altro.

Si chiude così, con questo breve riassunto, la querelle che nell’ultimo mese ha tenuto alta l’attenzione spostando anche gli equilibri politici per un momento e aprendo ufficialmente le danze di una campagna elettorale che pare si giocherà più con i (finti) tradimenti che con le buone qualità dei candidati. Alla vigilia del Palio prende forma ogni movimento che si trasformerà in voti (o non voti) per le amministrative del 2023.

Torniamo alla Fortezza: la giunta ha infatti approvato un’ordinanza che recepisce la proposta di Propositivo. Il Comune concederà la Fortezza e il suo suolo pubblico gratuitamente per un programma di eventi – che deve essere ancora deciso -. In particolare è prevista “una postazione per la somministrazione di alimenti e bevande con esclusivo servizio di bar, aperitivi a cura del soggetto organizzatore”.

Ritorna dunque il bar .Sembra incredibile, ma la bufera che ha investito Siena nelle ultime settimane si risolve in un compromesso dove cambia sostanzialmente poco: la struttura comunque ci sarà (resta da capire per quanto tempo) nonostante le comunicazioni dell’amministrazione, le alzate di scudi di alcuni commercianti e delle associazioni di categoria

C’è però una novità: il bando per gli eventi estivi su cui palazzo pubblico stava lavorando insieme alla Camera di Commercio, così aveva detto in consiglio l’assessore Fattorini, non vedrà mai la luce, almeno per quest’anno. “Verrà realizzato per l’estate 2023”, ha assicurato però la stessa Fattorini che in una nota ha espresso la sua soddisfazione e ha promesso a breve “il calendario completo degli eventi”, facendo inoltre sapere che va avanti il confronto con le associazioni di categoria.

Soddisfatto anche Niccolò Giallombardo, associazione Propositivo, che ha parlato di un ritorno di ViviFortezza e si è detto “pronto a ripartire e portare avanti un progetto ormai giunto al quarto anno. Anche per questa edizione sono previsti tanti nomi ed eventi pensati per la città e per promuovere Siena come luogo culturalmente vivace e ricettivo”.

Rimane però il punto interrogativo su quanto accaduto nelle scorse settimane, soprattutto sull’utilità di avere creato una situazione di marasma totale. Perché alla fine la situazione sembra quella dell’elefante che partorisce il topolino, ma i fatti avvenuti dopo la risposta che Fattorini aveva dato all’interrogazione del consigliere Bartalini (link qui) ce li ricordiamo tutti, polemiche su polemiche: ci sono state solo le immediate reazioni di Propositivo (“Il bar in Fortezza dava fastidio a qualcuno”); c’è stato l’endorsement di Confesercenti e Confcommercio per questa decisione, ma anche lo smarcamento di Bernardini rispetto all’amministrazione; ci sono stati anche i malumori all’interno della stessa maggioranza.

Tiriamo i dadi e giochiamo la partita. Sperando di non dover tornare di nuovo alla casella iniziale.

Katiuscia Vaselli

Marco Crimi