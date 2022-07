In consiglio comunale mozione per organizzare la “giornata dell’orgoglio montepaschino”

È stata proposta l’organizzazione della “giornata dell’orgoglio montepaschino” in modo che Siena torni “a essere fiera, consapevole e forte della propria cultura e della propria storia”. A presentare la mozione è il consigliere del gruppo Sena Civitas Pietro Staderini. Per Staderini questa iniziativa potrebbe rappresentare “un ulteriore segnale di compattezza delle istituzioni e della città tutta, sul tema Mps, e un segnale forte di attenzione verso i dipendenti e la Banca, in una fase delicata come quella che sta attraversando”