“In cammino”, domani al teatro dei Rozzi tre leggende al Chigiana International Festival

Sarà una serata stellare quella in programma domani, giovedì 28 luglio, alle 21.15, a Siena, per il ciclo Legends nell’ambito del Chigiana International Festival & Summer Academy 2022. Sul palco del Teatro dei Rozzi, infatti, si esibiranno, per la prima volta una accanto all’altra, tre autentiche stelle del panorama musicale classico internazionale.

Ospiti dell’Accademia Chigiana, di cui sono docenti nell’ambito delle masterclass estive di alto perfezionamento musicale, il violinista russo Ilya Gringolts, il celebre violoncellista brasiliano Antonio Meneses – che quest’anno festeggia i suoi 20 anni di attività presso l’Istituzione senese – e Lilya Zilberstein, che del pianoforte è stata protagonista assoluta fin dal suo debutto a Berlino nel 1991 sotto la direzione di Claudio Abbado, offriranno al pubblico un programma che si snoda tra celebri brani del grande repertorio Ottocentesco.

Ad aprire la serata sarà il Trio n. 2 in mi bemolle maggiore. op. 100 D. 929 di Franz Schubert (1797-1828), ultimato dal compositore viennese nell’ultimo anno della sua vita. Particolarmente apprezzato già dai contemporanei di Schubert stesso, il Trio n. 2 in mi bemolle maggiore è opera al tempo stesso sapientemente architettata e fortemente espressiva. Il Trio non riporta dedica di sorta ma, come chiariva Schubert, «l’opera non è dedicata, a nessuno, se non a chi l’apprezzerà. Sarà la dedica più proficua». In linea ideale con lo spirito romantico. Un vero e proprio lascito. Il compositore viennese morirà infatti di lì a pochi mesi.

Accanto al Trio schubertiano verrà eseguito il Trio n. 2 in do magg. op. 87 di Johannes Brahms (1833-1897), opera particolarmente apprezzata del compositore tedesco, che però riscosse poco favore da parte della critica a lui coeva. “Posso dire – scriveva Brahms al suo editore – che non ho mai ascoltato un’opera mia che fosse così bella come questa”. Il Trio, composto a distanza di 30 anni dal Trio per pianoforte ed archi n. 1, segna il felice riavvicinamento di Brahms alla musica da camera, che gli sarà molto cara negli ultimi anni di vita.

