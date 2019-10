In Brasile per parlare di incendi boschivi: Toscana protagonista con l’esperienza di Monticiano

La Toscana sarà tra i partecipanti della settima conferenza internazionale sugli incendi boschivi che si terrà domani a Campo Grande in Brasile, proprio nel paese che in questa estate, purtroppo, si è reso protagonista per il terribile incendio che colpì una delle più grandi foreste pluviali, gioiello dell’Amazzonia, causando un picco di emissioni di anidride carbonica talmente alto, da nuocere all’intero pianeta. Per non parlare dei danni creati all’ecosistema ambientale dell’Amazzonia, milioni di specie animali, danneggiati dai numerosi incendi estivi e moltissime popolazioni indigene, che avevano fatto della foresta pluviale, la loro casa.

A rappresentare la nostra regione sarà il centro antincendi boschivi di Monticiano con Luca Tonarelli, direttore tecnico del Centro regionale “La Pineta di Tocchi” di Monticiano. La Toscana dal 1991, si occupa della formazione del personale che opera negli antincendi boschivi. Dal 2007 , la base si è spostata a Monticiano, dove è nata La Pineta dei Tocchi, eccellenza toscana, una delle più aggiornate a livello nazionale.