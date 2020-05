In auto senza la mascherina ma con la marijuana: denunciati tre ventenni

Dedicandosi, come accade di questi tempi, alla facile ricerca di contravventori ai decreti che impongono norme per il contenimento della pandemia da coronavirus, a Siena in Via Berlinguer, i carabinieri motociclisti dell’aliquota radiomobile della locale Compagnia, hanno beccati un’utilitaria con tre ragazzi di venti anni a bordo senza mascherina, tra di essi una ragazza (l’unica incensurata del gruppo).

Fermatili su uno slargo, mentre si apprestavano a fare le loro contestazioni ai tre amici, hanno avvertito l’odore tipico e inconfondibile della marijuana, per cui hanno proceduto, con la quasi assoluta certezza di un successo, in una perquisizione dapprima personale e veicolare delle persone e poi, dopo il primo rinvenimento, si sono recati con una pattuglia del Norm chiamata in supporto, ad eseguire d’iniziativa una perquisizione domiciliare delle abitazioni dove i tre rispettivamente dimorano.

Alla fine dell’attività scaturita in maniera del tutto occasionale, sono stati recuperati complessivamente 55 grammi di marijuana che sono stati sottoposti a sequestro probatorio penale, e verranno distrutti non appena le analisi del laboratorio dei carabinieri di Grosseto certificheranno trattarsi della nota sostanza stupefacente, e l’Autorità Giudiziaria rilascerà il relativo nulla osta. I tre sono pertanto stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica del Tribunale di Siena per detenzione finalizzata allo spaccio dello stupefacente e dovranno anche pagare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per chi non rispetta le normative anti Covid.