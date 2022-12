Impresa Robur a Chiavari, Frediani e Favalli affondano la corazzata Entella 2-1

Arrivano tre punti di fondamentale importanza per il Siena che a Chiavari, sul campo della Virtus Entella, vince 2-1 e porta a casa il bottino pieno al termine di una partita di autentica sofferenza. Prima di oggi la Robur si trovava a -6 dai liguri che erano, e restano, una delle formazioni maggiormente accreditate per il campionato. Per il Siena, dopo gli ultimi risultati non esaltanti, si tratta di una vittoria fondamentale per il prosieguo del campionato. Quella di oggi era anche l’ultima partita della tornata d’andata: dopo 19 partite, e aver giocato almeno una volta contro tutte le contendenti, il bottino di Pagliuca è di 30 punti. Adesso i senesi sono attesi dall’ultimo impegno prenatalizio: giovedì prossimo all’Artemio Franchi arriva l’Ancona per la prima partita del girone di ritorno.

Siena (4-3-2-1): Lanni; Raimo, Crescenzi, Silvestri, Favalli; Castorani, Leone, Frediani; Belloni, Disanto; Paloschi.

Panchina: Manni, Farcas, Riccardi, Meli, Rizzitelli, Arras, Bianchi, De Paoli, De Santis, Picchi, Franco.

Allenatore: Nico Lelli

Partenza frizzante della Robur che si fa subito vedere in avanti e infatti al 9′ arriva la rete a firma Marco Frediani che sugella il suo periodo positivo. A dare il via all’azione è Disanto che semina il panico sulla corsia di sinistra ed entra in area di rigore, l’attaccante scarica all’indietro per Frediani che è bravo a controllare e a centrare l’angolino basso alla destra di un incolpevole Borra. Dopo pochi minuti va a terra Disanto per un brutto colpo subito da Pellizzer, ma, nonostante le proteste dei senesi, l’arbitro non prende provvedimenti disciplinari. Col passare dei minuti sono i liguri che crescono e provano a farsi vedere. Alla mezz’ora c’è una punizione pericolosa per la Virtus Entella ma Tascone spreca. Alla fine arriva al 34′ il pareggio della squadra di casa: azione spettacolare dei biancocelesti che giocano in verticale e arrivano a servire Merkaj a tu per tu con Lanni che non sbaglia e sigla il gol dell’1-1. Tenta di rispondere la squadra bianconera nel finale di primo tempo ma i tentativi, qualcuno particolarmente pericoloso, vengono sventati dalla compagine chiavarese. Dopo i primi 45′ le squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

Come nel primo tempo prova a pungere in avvio il Siena: Raimo è bravissimo a servire Castorani tra le linee che, però, si divora un’occasione colossale. Il centrocampista, in area di rigore, spara altissimo sopra la traversa nonostante fosse libero e i difensori distanti. Adesso è l’Entella che prova a fare la partita, mentre i bianconeri provano a difendersi e far male in contropiede. Al 74′ è Rada che arriva a calciare ma la conclusione termina fuori per il sollievo dei sostenitori della Robur. Altra occasione enorme al 78′ per i padroni di casa ma Doumbia calcia a lato da pochi passi. In questa fase sembra un tiro a segno, e al 79′ è Zamparo a spedire sulla traversa il suo colpo di testa. All’83’ torna a farsi vedere in avanti il Siena e a far subito male: Silvestri pennella il traversone dalla sinistra e Favalli incorna la rete del nuovo vantaggio toscano. L’Entella reagisce e prova subito a pareggiare i conti ma Doumbia, all’85’, spedisce di nuovo a lato la sua conclusione. Al 91′ l’Entella spreca quella che sarebbe potuta essere un’occasione pericolosa sparando tra le braccia di Lanni. Nel finale i liguri ci provano, arrivando a portare il proprio portiere (che sfiora anche il gol) nell’area di rigore avversaria, ma, dopo oltre 4 minuti di recupero, l’arbitro fischia tre volte e lascia i bianconeri ai meritati festeggiamenti.