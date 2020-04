Imprenditori ai tempi del virus – Alberto Margheriti: “Necessari prestiti senza interessi o le aziende chiuderanno”

Si parla di impresa e si parla della celeberrrima fase due, lo facciamo con l’imprenditore di Chiusi Alberto Margheriti, proprietario di vivai, ristoranti ed enoteche, tra le quali una a Siena. Con l’imprenditore abbiamo parlato di come stanno vivendo le imprese questa epidemia, di come ha agito e sta agendo il Governo nei confronti delle imprese, non per ultimo una riflessione sui ‘recovery found’.

“Credo che il Governo dovrà stabilire delle norme più concrete e che facciano chiarezza sulla riapertura della ristorazione – commenta Alberto Margheriti -. Il recovery found sarà un’ottima soluzione per far fronte alla crisi economica. In questo momento abbiamo bisogno di liquidità e subito, a costo di inflazionarci. Molte imprese non ce la faranno ad uscire da questa crisi finanziaria, le banche ci dovranno aiutare, al momento, ci garantiscono prestiti ma con interessi troppo onerosi”.

Di seguito l’intervista completa all’imprenditore Alberto Margheriti.