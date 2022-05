Imposta di soggiorno, scade il 30 giugno il termine per le dichiarazioni

Hanno tempo fino al 30 giugno 2022 i gestori delle strutture ricettive per presentare la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021. La dichiarazione dovrà essere presentata anche da coloro che affittano appartamenti e immobili in locazione breve, cioè per una durata non superiore a 30 giorni.

La dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno 2020 deve essere presentata unitamente a quella relativa al 2021 secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell’economia e finanza pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 110 del 12 maggio 2022.

La dichiarazione va presentata compilando l’apposito modulo in ogni sua parte, pena la nullità. Il modulo e le istruzioni per la compilazione sono reperibili al link: https://www.finanze.it/it/inevidenza/D.M.-29-aprile-2022-concernente-lapprovazione-del-modello-di-dichiarazione-dellimposta-di-soggiorno/.

La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno prossimo. Per ogni eventuale, ulteriore approfondimento consultare il sito di Sigerico: https://www.sienaparcheggi.com/it/1348/Scadenze.htm