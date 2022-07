Impianti Acquacalda: il Comune ottiene 1,7 milioni di euro

Il Comune di Siena ha ottenuto un nuovo finanziamento dai fondi Pnrr. Assegnati infatti 1,7 milioni di euro per il progetto di riqualificazione degli impianti in zona Acquacalda, all’interno del bando “Sport e inclusione sociale”. In particolare il progetto riguarda la creazione di un percorso ciclabile, una pista da skate e una parete per arrampicata; inoltre è prevista la riqualificazione dell’impianto di rugby. Sale ancora, dunque, la cifra dei fondi ottenuti dal Comune di Siena: l’amministrazione comunale ha infatti ottenuto già oltre trenta milioni di euro, cui si aggiungono quasi venti milioni di euro ulteriormente richiesti, di cui metà praticamente acquisiti, visto il via libera della Regione Toscana sul progetto relativo al Parco delle Mura (del valore di dieci milioni di euro).

“Un altro progetto – sostiene l’assessore all’edilizia sportiva del Comune di Siena Paolo Benini – che permetterà di riqualificazione e valorizzare una zona della città. Puntiamo, se sarà approvata, come crediamo, anche la seconda parte del progetto ammessa al momento con riserva, alla completa riqualificazione dell’impianto di rugby, mentre si faranno il percorso ciclabile, uno skate park e una parete per arrampicata. La zona sarà dunque completamente sistemata e costituirà un nuovo e moderno polo sportivo al servizio della comunità. Alle chiacchiere, ancora una volta, preferiamo i fatti”.