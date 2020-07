Illecito ambientale: sequestrati 3mila quintali di legname, tre denunciati

I carabinieri forestali di Monticiano, a conclusione di attività investigativa inerente la regolare conduzione di un’utilizzazione boschiva a Murlo, hanno posto sotto sequestro 3mila quintali di legname prelevato illecitamente. “Dall’esito degli accertamenti tecnici di rito, è emerso che la ditta boschiva aveva rilasciato mediamente solo 19 piante matricine ad ettaro, a fronte delle 80 prescritte nel piano dei tagli regolarmente approvato, su una superficie di 10 ettari, ricavando un illecito profitto che viene stimato essere più di 15mila euro” fanno sapere i carabinieri forestali in una nota.”Per tali fatti sono stati segnalati all’autorità giudiziaria tre soggetti, ai quali, a vario titolo, è stato contestato l’illecito ambientale previsto e punito dalla normativa di riferimento per “taglio non colturale”. I militari hanno provveduto inoltre ad elevare multe per 40mila euro per il danno forestale al bosco- concludono”.