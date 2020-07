Illecito ambientale: denunciati in quattro, a Sovicille dai carabinieri forestali

La Stazione Carabinieri Forestali di Siena, a conclusione di attività investigativa inerente la regolare conduzione di un’ampia utilizzazione boschiva nel Comune di Sovicille, ha dato esecuzione a Decreto di Sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Siena, su richiesta del PM Daniele Rosa, avente ad oggetto viabilità forestale, in area sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico (Dichiarata di notevole interesse pubblico per Decreto), nonché in Area protetta Sic/Sir della Rete Natura 2000. Si tratta, in particolare, di tre strade forestali, aventi, rispettivamente, ml. 1.200, 950 e 1.400 di lunghezza e larghezza media variabile da ml. 3,50 a ml. 5,00, ed un piazzale di mq. 990 di superficie, completamente disboscato. Dette strade erano state oggetto di lavori di allargamento dell’originario tracciato (mediamente inferiore a ml. 3,00), eseguito con mezzo meccanico apripista, con trasformazione della preesistente area boschiva ed alterazione permanente dello stato dei luoghi, mediante estirpazione di ceppaie e movimenti di terra in danno al bosco.

All’interno dello stesso cantiere boschivo, nel mese di marzo, i militari avevano provveduto al sequestro d’iniziativa di un altro tratto di strada forestale, avente lunghezza di circa km. 1 e larghezza media di poco inferiore a ml. 6,00, anch’esso allargato consistentemente rispetto all’originario tracciato.

Per tali fatti sono stati segnalati all’Autorità giudiziaria quattro soggetti, ai quali, a vario titolo, è stato contestato l’illecito ambientale previsto e punito dalla normativa di settore.

L’attività posta in essere rientra in un più ampio contesto di controlli che i Carabinieri Forestali stanno svolgendo rispetto alla regolare conduzione dei tagli boschivi, a tutela del patrimonio naturalistico della Provincia di Siena, anche con riferimento al contrasto del caporalato e del lavoro nero, nonché della sicurezza sui luoghi di lavoro.