“Il valore della biodiversità” , convegno all’Accademia dei Fisiocritici

Il calendario delle giornate mondiali che servono a sensibilizzare la pubblica opinione su tematiche ambientali ne registra ben due a maggio: la giornata delle api il 20 e la giornata della biodiversità il 22. Entrambe le ricorrenze saranno celebrate la mattina del 20 maggio dalle ore 9.00 all’Accademia dei Fisiocritici in Piazzetta Silvio Gigli 2 a Siena con un convegno aperto a tutti dal titolo “Il valore della biodiversità”. Ad organizzarlo l’Università di Siena – Dipartimento di Scienze della Vita in collaborazione con il Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici. Si potrà partecipare in presenza o in diretta streaming sul canale YouTube dell’Accademia.

Numerosi i contributi che saranno portati da varie espressioni della società civile come istituzioni ed enti ma anche da scuole e associazioni: l’obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza sulla problematica della perdita globale di biodiversità che si sta verificando sull’intero pianeta spiegandone le conseguenze sui sistemi naturali, sulla salute umana e sull’economia. Il convegno vuole rimarcare l’importanza del coinvolgimento e del ruolo attivo di ogni cittadino nella comprensione e nella valorizzazione del nostro patrimonio naturale.

I lavori, moderati dal prof. Massimo Nepi, docente di botanica generale dell’Ateneo senese, saranno introdotti dal prof. Giuseppe Manganelli presidente dell’Accademia dei Fisocritici e dal prof. Francesco Frati, già Rettore dell’Università di Siena e coordinatore del Nodo 3 del National Biodiversity Future Center. Al convegno hanno concesso il proprio patrocinio lo stesso NBFC, il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023, Legambiente circolo di Siena e il WWF Siena. Il programma completo si trova all’indirizzo https://www.unisi.it/unisilife/eventi/il-valore-biodiversita.