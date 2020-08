Il termometro tocca i 40 gradi nel Senese: cosa succederà nei prossimi giorni?

Temperature massime di oggi in provincia di Siena registrate dalla rete di stazioni meteo dell’Associazione Meteorologica Senese, dal CFR e privati.

Siena Galilei 36.4

Siena Poggio al Vento

Pieve a Bozzone 38.7

Rosia 40.1

Arbia 39.6

Taverne d’Arbia 39.4

Asciano 38.1

Pian di Feccia 37.8

Sant’Andrea 38.2

Buonconvento 38.9

Gaiole in Chianti 36.4

Vetta Amiata 25.9

La giornata di oggi sarà probabilmente la più calda di questa ondata di calore.

Da domani le temperature iniziaranno a calare, tornando nelle medie del periodo o di poco al di sotto tra martedì e mercoledi.

Per la prossima settimana i modelli intravedono un nuovo arrivo dell’anticiclone Africano che potrebbe investire l’Italia e la nostra provincia, con temperature intense ma non come quelle di oggi e dei giorni scorsi.

Gabriele Ruffoli