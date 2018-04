Il teatro patafisico di Ferando Arrabal ai Rozzi

Il programma culturale del Santa Maria della Scala per il 2018 è all’insegna del dialogo fra le forme di espressività contemporanea e il patrimonio e la tradizione creativa e artistica senese e toscana. Ma è anche un anno di progressiva trasformazione del complesso museale, che rafforza la propria offerta permanente, riorganizza alcuni degli spazi espositivi e migliora l’accessibilità, in particolare dedicando iniziative specifiche per i non vedenti e per i malati alzheimer. “Il 2017 è stato l’anno della grande ripartenza del Santa Maria della Scala – dichiara il Sindaco di Siena Bruno Valentini – L’apice si è raggiunto col