Il Sole 24 Ore boccia Siena: crollati al 35esimo posto nella classifica sulla qualità della vita

In dodici mesi sono state perse 11 posizioni e Siena continua a scendere nella speciale classifica di fine anno de Il Sole 24 ore sulla Qualità della vita. Ci qualifichiamo solamente 35esimi tra le città italiane e continuiamo la debacle iniziata nel 2018 quando crollammo dall’ 11esimo al 26esimo posto. Siena riesce comunque a mantenere il podio in Toscana, infatti si piazza seconda dopo Firenze mettendosi alle spalle i restanti otto capoluoghi.

Tra i 6 parametri usati come metro di giudizio il migliore è quello dell’ambiente e dei servizi dove siamo 15esimi in Italia con un + 15 rispetto al 2018 . Tra gli indicatori migliori ci sono quello dell’offerta del trasporto pubblico ( settimi) e quello della pediatria (secondi).

Le 5 restanti voci di giudizio la città però sono quasi tutte caratterizzate da pessimi risultati.

Cultura e nel tempo libero – Era il nostro fiore all’occhiello nel 2018 (eravamo ottavi) , ora siamo solamente 21esimi. Se infatti siamo terzi per sale cinematografiche(si calcolano i posti a sedere per ogni 100mila abitanti) e quinti per quello delle librerie ogni 100mila abitanti siamo anche 88esimi per le penetrazione della banda larga e 75esimi per la densità culturale, il numero di spettacoli ogni 10 chilometri quadrati.

Giustizia e sicurezza – Eravamo 31esimi ed oggi siamo 47esimi. Nel parametro che misura la criminalità nella nostra provincia siamo colpiti soprattutto dai furti in abitazione (74esimi; 368,3 denunce ogni 100mila abitanti) ma soprattutto dalle frodi informatiche( 98esimi, 400,8 denunce ogni 10mila abitanti)

Affari e lavoro – La situazione fotografata da Il Sole 24 ore non è rosea, siamo 57esimi ed in un anno c’hanno superato 38 città. Andiamo bene nel contrastare il tasso dell’inattività, la percentuale di residenti che non è occupata e che non cerca lavoro, siamo sesti in Italia. In provincia però il tasso di iscrizione netto nel registro delle imprese (il rapporto tra le attività iscritte meno quelle cessate sul totale delle imprese registrate nell’anno precedente) è segnato da un -0,4% che ci fa piazzare 81esimi in Italia. Le imprese in fallimento costituiscono il 2,3% di quelle registrate

Cresciamo di un punto al parametro demografia e società, 60esimi. La speranza di vita a Siena è una delle migliori della penisola: 84 anni, ottavi nella classifica del Sole. Andiamo però malissimo nell’indice di dipendenza degli anziani( 89esimi) che misura il rapporto tra gli over 65 e la popolazione in età attiva, dai 15 ai 64 anni, moltiplicato per 100, 81esimi inoltre nell’indice di vecchiaia che misura il rapporto tra over 65 e under 15 . Il rapporto del tasso di natalità è pari a 6,6.

Calano ancora ricchezza e consumi, 57esimi nel 2019. Dal 2007 al 2017 il reddito medio dei senesi è sceso del 1,2% (siamo nella parte bassa della classifica che misura la variazione decennale) ed oggi si assesta a poco più di 21mila 800 euro (32esimi in Italia). Il prezzo medio di vendita delle nostre case è uno dei più alti del Bel Paese, pari a 2850 euro al metro quadro.