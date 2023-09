Il sistema delle costruzioni a confronto tra nuovo codice degli appalti e Pnrr, convegno di Ance Siena

Con l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti il settore edile e la filiera delle costruzioni, insieme alle istituzioni e al mondo della politica, si dà appuntamento a Siena per interrogarsi sulle nuove opportunità per il territorio, alla luce anche delle risorse e dei progetti del PNRR.

E’ in programma per giovedì 14 settembre alle ore 16 nella Sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala di Siena, il convegno ‘Nuovo codice degli appalti e PNRR. Le opportunità per il territorio’ organizzato da Ance Siena, Organizzazione Nazionale Costruttori Edili, in collaborazione con Scuole e cassa edile di Siena, Collegio dei periti industriali e periti industriali laureati della provincia di Siena, Ordine degli ingegneri della provincia di Siena, Collegio provinciale geometri e geometri laureati di Siena e Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Siena con il patrocinio del Comune di Siena.

“Come costruttori edili e sistema delle costruzioni più in generale – afferma il presidente Ance Siena Giannetto Marchettini – abbiamo ritenuto fondamentale per le nostre imprese e per il sistema economico senese, aprire un confronto pubblico sulle opportunità che il nuovo codice degli appalti potrà generare sul nostro territorio, anche alla luce dei progetti finanziati dal PNRR. Poche norme nascono perfette e anche in questo caso saranno auspicabili alcuni correttivi ma su questo fronte il sistema Ance ha fatto ed è pronto a fare la sua parte con proposte e idee che derivano dalla quotidianità del lavoro, quella del cantiere. Il convegno, al quale ha aderito una vasta platea di interlocutori tra tecnici, istituzioni e mondo della politica, servirà a chiarire gli aspetti meno conosciuti del nuovo codice e a individuare quelle che potranno essere le opportunità per il comparto edile senese”.

Il programma prevede, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Siena Nicoletta Fabio, del presidente Ance Siena Giannetto Marchettini, di Fabrizio Landi, presidente delegazione Siena Confindustria Toscana sud e Anna Maria Bianco, presidente Ordine degli architetti in rappresentanza delle professioni, il saluto del viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi e l’intervento di Francesca Ottavi, direttore area legislazione opere pubblica di Ance.

A seguire la tavola rotonda con Massimo Bianchini, assessore ai lavori pubblici Comune di Siena, David Bussagli, presidente Provincia di Siena, Roberto Di Pietra, Rettore Università di Siena, Antonio Davide Barretta, direttore generale Aou Senese, Gabriele Nannetti, Soprintendenza Siena, Arezzo, Grosseto e Fabio Seggiani, segretario generali Cgil Siena. Modera Francesco Gaudini, presidente Ordine degli ingegneri provincia di Siena. Attesi i contributi dei senatori Silvio Franceschelli, Manfredi Potenti, dei deputati Tiziana Nisini e Francesco Michelotti e dell’assessore all’urbanistica del Comune di Siena Michele Capitani. Le conclusioni saranno affidate a Giannetto Marchettini, presidente Ance Siena.

Info 0577 2571 – Registrazione al convegno on line https://siena.ance.it