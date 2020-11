Il sindaco di Montepulciano: “Nessun aggiornamento sui cittadini ospiti negli ospedali covid di altri comuni”

“Ho appreso la notizia della scomparsa della nostra concittadina solo dopo qualche giorno dalla sua morte. Non era ricoverata nel nostro Comune ma era alle Scotte, nel comune di Siena, e purtroppo possiamo sapere eventuali aggiornamenti solo con la comunicazione dei pazienti o dei loro familiari”, il sindaco di Montepulciano Michele Angiolini è tornato nuovamente dell’anziana signora 84enne vittima a causa del covid. Poche ore dopo Montepulciano è stata colpita da un altro fatto tragico: la morte dovuta ad un malore del marito 93enne della signora, un evento “che ha colpito duramente la comunità poliziana – prosegue Angiolini- Per questo abbiamo voluto esprimere tutta la nostra vicinanza alla famiglia”.

Angiolini però si focalizza ancora sul tema della comunicazione: “possono sfuggirci questi dati, sono i casi di ricoveri di nostri cittadini in altre strutture ospedaliere fuori dal nostro territorio. Io cerco di tenere i contatti con tutti i positivi per dimostrare la vicinanza delle istituzioni”. “Noi cerchiamo di dare tutti i dati che ci arrivano dal report quotidiano dell’Asl”, prosegue Angiolini che poi ripete “l’unica cosa che è ci possono sfuggire casi di persone prese in cura da strutture ospedaliere covid”

Gli fa eco il sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli: “Ci sono delle discrasie che ogni tanto si verificano – spiega-. Comprendo che per la Asl sud est sia difficile portare avanti tutto, ma a volte può capitare di non avere tutte le situazioni sotto controllo”.