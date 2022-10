Il Siena verso il Cesena con l’emergenza in attacco. Pagliuca: “Importante l’obiettivo di prestazione”

È un Siena in piena emergenza attaccanti quello che si prepara ad affrontare il Cesena nella sfida di domani sera del Franchi. Fuori De Paoli, fuori Arras e Paloschi non ancora recuperato al 100%, al momento, l’unica soluzione per l’attacco rimane Frediani come unica freccia nella faretra di mister Pagliuca anche se non è da escludersi una sua partenza dalla panchina.

In questo contesto, Guido Pagliuca, ha presentato oggi la sfida del Franchi, spiegando come anche nel prossimo turno: “L’obiettivo deve essere quello prestativo, così facendo riusciremo a giocare senza lo stress del risultato”. “Si percepisce un grande entusiasmo – ha aggiunto – ma dobbiamo conservare l’umiltà e riuscire a farla procedere di pari passo con l’autoconsapevolezza”.

A chi chiede quali potranno essere le soluzioni per il reparto offensivo, Pagliuca risponde: “Non deve essere un problema di singoli, ma di avere mobilità negli spazi giusti in campo e riconoscere sensazioni e principi allenati. Sarà importante la prestazione individuale e collettiva, non solo per la gara di domani ma in generale”.