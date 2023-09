Il Siena porta a casa i tre punti in zona Cesarini: decisivo l’autogol di Chiavacci

Una partita priva di senso al Daniele Berni di Badesse: dopo un match a dir poco surreale, il Siena esce vincitore dalla sua prima partita casalinga, battendo per 2-1 la Lastrigiana.

I bianconeri di mister Magrini, reduci da un’importante vittoria nella partita di esordio contro la Fortis Juventus, hanno praticamente replicato la prestazione di domenica scorsa e aiutati dagli oltre 500 presenti allo stadio, anche oggi, hanno portato a casa i tre punti.

Nel primo tempo, in realtà, si è visto ben poco, poiché entrambe le squadre hanno fatto fatica ad arrivare in porta per poter concludere. Nei primi minuti, infatti, poche volte si è visto azione organizzate e pensate, bensì numerosi lanci lunghi tra i due reparti difensivi. Solo nel finale, Galligani prova ad impensierire il portiere Marziano in area di rigore, ma il numero 1 della Lastrgiana non si fa sorprendere. La prima frazione di gara termina con il punteggio di 0-0.

Nel secondo tempo, invece, il ritmo sembra alzarsi e i primi a trarne vantaggio sono i rossi della Lastrigiana, che al minuto 59 siglano la rete dello 0-1, dopo un tiro di Morelli deviato, che mette fuori dai giochi il portiere della Robur, Andrea Giusti.

Dopo soli tre minuti però, il Siena reagisce e non si lascia sfuggire la prima occasione utile, grazie a Filippo Boccardi, che dopo un bel cross di Morosi, infila di testa il pallone in buca d’angolo, pareggiando i conti e dando speranza ai tifosi bianconeri.

Sono i minuti i finali, poi ad essere decisivi, dove la Robur riesce a conservare meglio le energie e riesce a rendersi più volte pericolosa. Dopo tanti tentativi, proprio al novantesimo, arriva il gol che vale i tre punti: Agostinone, dalla fascia sinistra, tenta il cross in area di rigore per Ricciardo, ma il difensore della Lastrigiana, Chiavacci, per anticipare il pallone sbaglia completamente la direzione, depositando il pallone nella sua porta e regalando la vittoria al Siena, che adesso può pensare alla prossima sfida contro Firenze Ovest.