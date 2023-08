Il Siena calcio va alla Atlas Consulting di Simone Giacomini

Il Siena calcio va alla Atlas Consulting dell’ex presidente della Triestina Simone Giacomini. L’annuncio del Comune è arrivato poco fa dopo che il sindaco Nicoletta Fabio ha tenuto gli incontri con chi era interessato a dare una nuova vita alla squadra.

“Alla luce del provvedimento pervenuto oggi, lunedì 21 agosto, da parte del Tar del Lazio, tale possibilità è sottoposta all’esito dell’udienza del prossimo 26 settembre. Sono proseguite nel frattempo le consultazioni con la Federazione Italiana Giuoco Calcio che ha rassicurato l’amministrazione comunale sul percorso intrapreso, come del resto avvenuto nei giorni scorsi”, spiega palazzo pubblico in una nota.

A partecipare agli incontri, per il Comune, sono stati il sindaco Nicoletta Fabio, il vicesindaco Michele Capitani e l’assessore allo sport Lorenzo Loré che, si legge nella nota, “hanno analizzato i progetti presentati e ascoltato idee e proposte”.

L’amministrazione comunale, prosegue il testo, “si è ritenuta soddisfatta dei colloqui e della documentazione presentata ed è consapevole della delicatezza della decisione presa”.

Il comunicato dunque prosegue e spiega che palazzo pubblico “ha lavorato per tutelare la comunità sportiva senese e per dare concretezza a un progetto solido e lungimirante, pur con tutte le difficoltà legate a una ripartenza dal campionato regionale di Eccellenza. Un lavoro – continua il testo-che proseguirà anche nelle prossime settimane, anche per quanto riguarda le strutture sportive. Il soggetto individuato ha piena consapevolezza della ristrettezza dei tempi e delle problematiche in essere, fiducioso che l’amministrazione abbia agito nel rispetto delle regole e, soprattutto, a salvaguardia della città e del futuro del calcio a Siena”.