Il rombo del cavallino rampante in Piazza del Campo: a Siena il primo raduno Ferrari

Le auto da sogno del Cavallino Rampante approdano in piazza del Campo per il primo raduno Ferrari a Siena. Un’occasione per ammirare gli splendidi modelli della casa automobilistica più amata nel mondo e provare l’emozione di salire a bordo di una vera e propria auto da Formula 1. L’appuntamento, “Il Cavallino Rampante in Piazza”, è per il 9 giugno dalle 12.30 quando, dopo un giro nelle colline senesi, una colonna di 40 splendide “rosse” sfilerà nella Conchiglia.

L’evento si inserisce nella strategia di coniugare l’immagine della città alle eccellenze italiane, ha spiegato l’assessore al Turismo, così come è stato ad esempio con la 1000 Miglia che per la prima volta ha visto stazionare le auto d’epoca in piazza del Campo. Il primo raduno della Ferrari a Siena sarà anche l’occasione per animare il centro storico e far divertire appassionati del Cavallino Rampante e non solo. Nell’anello di Piazza sarà infatti esposta la Show Car Ferrari: un’autentica macchina da Formula 1 con la quale il pubblico interessato potrà provare la simulazione di un Pit Stop da Gran Premio. I bolidi Ferrari resteranno in mostra in piazza del Campo fino alle 18 prima di salutare la città.

L’iniziativa è realizzata dal Comune di Siena in collaborazione con il Ferrari Club di Siena e sostenuta dal gruppo Nannini che offrirà il supporto logistico per l’accredito degli equipaggi, il rinfresco per i partecipanti e un pacco dono di benvenuto. A tutti i piloti sarà donata anche “Si you again”, la card attraverso la quale i turisti possono collegarsi al sito www.sienacomunica.it ed essere sempre aggiornati sugli eventi in città.