Il questore Milone: “I taser sono arrivati, sono utili per non utilizzare le armi”

“I taser sono arrivati e sono adesso a disposizione degli agenti della polizia di Siena”. L’annuncio è stato dato questa mattina dal questore di Siena Pietro Milone a margine della cerimonia nei giardini della Lizza per commemorare le vittime delle stragi di mafia del 1992.

I taser sono le pistole a impulsi elettrici, la cui sperimentazione ha preso il via nel 2018 e che da oggi sono in dotazione degli agenti di polizia di Siena, Arezzo, Grosseto e Pisa. “Ne abbiamo 7 a disposizione – ha affermato il questore Milone. – Sono utilissimi perché possono consentire di evitare di utilizzare le armi che devono essere proprio un’estrema ratio per il nostro personale. Il taser sarà utilizzato in quei frangenti nei quali ci sarà una minaccia latente e non contenibile con il solo intervento fisico da parte dell’operatore oppure quando esso non può essere compiuto in sicurezza”.