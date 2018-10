Il questore Capuano:« Manifestazione animalisti? Diritto garantito dalla legge»

Un excursus che parte dalla gestione dei giorni di Palio straordinario per poi concludersi con la questione della manifestazione degli animalisti in programma il 9 Dicembre. Sono stati molteplici gli argomenti affrontati dal questore di Siena Costantino Capuano. Il questore ha voluto offrire il suo punto di vista sulla sicurezza nella Piazza del Campo:« Ci sono state nuove disposizioni che impongono maggior attenzione nella gestione dell’ordine pubblico […] Dobbiamo approfittare dell’inverno per ragionare sul cosa si possa fare per migliorare gli aspetti della sicurezza senza incidere sulla spettacolarità dell’evento». Sulla manifestazione degli animalisti Costantino Capuano si è voluto affidare a ciò che gli impone la legge:«la Costituzione garantisce la libertà di manifestazione con condizioni che garantiscano però la sicurezza della città[…]la nostra non è una valutazione politica ma tecnica»