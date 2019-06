Il presidente Mattarella: “Auguri per la buona riuscita del Palio”

Ha augurato la migliore riuscita del Palio ed ha spiegato che sarà comunque ‘idealmente’ presente il 2 Luglio a Siena. Nonostante gli impegni che lo terranno occupato sia per il Palio di Luglio che quello di Agosto, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, attraverso una nota del capo del Servizio del cerimoniale Cinzia Raimondi inviata al sindaco Luigi De Mossi , ha augurato “la migliore riuscita della manifestazione” ed ha affidato alla lettera “la sua ideale partecipazione all’evento insieme ad un cordiale saluto” esteso a tutta la città, alle contrade ed ai contradaioli.

” Una dimostrazione importante di affetto e anche il riconoscimento del valore culturale ed identitario che il Palio rappresenta per l’Italia – questo il commento del sindaco in un post su Facebook -. Purtroppo per i Palii del 2019 il presidente non potrà essere a Siena ma potrebbe essere nostro ospite nel 2020″.