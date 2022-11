Il Poggibonsi esagera, manita contro il Città di Castello e terza vittoria consecutiva

Un Poggibonsi sontuoso supera 5-0 il Città di Castello e conquista la terza vittoria consecutiva, nonché il quarto risultato utile nelle ultime cinque uscite in campionato. A regalare i tre punti ai giallorossi sono le doppiette di Regoli e Riccobono, ma la ciliegina della torta la appone Chiti con la sua prima rete stagionale. Adesso i “leoni”, complici i pareggi di Livorno e Flaminia, agguantano il terzo posto in classifica alle spalle delle due capoliste Arezzo e Pianese, distanti sei punti. Per i senesi ora ci sarà qualche giorno per preparare la trasferta di domenica prossima che li vedrà impegnati contro il Seravezza.

Partenza forte del Poggibonsi che la sblocca già al 16′: Rocchetti parte come un treno sulla destra, prende la linea di fondo e supera Grassi. Il laterale giallorosso mette in mezzo forte e teso. Regoli prende il tempo a Tersini e allungando la gamba indirizza il pallone in fondo al sacco. 1-0 per i padroni di casa. Dopo neanche 10 minuti arriva la rete del raddoppio, firmata sempre da Regoli: Mazzolli apre il compasso e sventaglia per Muscas, inseritosi sul palo lungo. Il centrocampista giallorosso aggancia e pennella al centro per l’arrivo dell’attaccante, che sottomisura non sbaglia e sigla la doppietta. La rete del 3-0 arriva quando siamo solo alla mezz’ora di gioco, azione di ripartenza da manuale del Poggibonsi: Barbera e Regoli duettano ed è il primo a scappare via lateralmente. Barbera affronta Mosti e offre il pallone dentro l’area per il rimorchio di Riccobono. Il trequartista doma il pallone e lo indirizza con precisione alle spalle di Nannelli, proteso in uscita bassa. Si va all’intervallo sul 3-0.

Dopo l’intervallo non cambia il registro coi giallorossi che trovano il gol del 4-0 al 28′ della ripresa. Il portiere degli ospiti, Nannelli, si lascia scippare il pallone da Tognetti. Per rimediare è costretto a stenderlo al limite dell’area, ma l’arbitro non può che estrarre il cartellino rosso, lasciando così il Città di Castello in 10. A sostituire Nannelli tra i pali entra Aluigi, che prende il posto di un sacrificato Meneses. La punizione che ha causato l’espulsione del portiere è materia di Riccobono. Il fantasista giallorosso cala il poker, facendo girare sopra la barriera ed incastonando il pallone all’angolino sinistro. Nel finale c’è spazio anche per la marcatura del 5-0: Bellini sforna l’assist arretrato per Chiti, che fa centro con un tiro sporco, beffando un non impeccabile Aluigi.