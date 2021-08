Il Poggibonsi basket mette a segno il colpo di mercato: ecco Cosimo Lazzeri

A una settimana dal raduno, il Poggibonsi basket mette a segno il colpo di mercato: dalla Paolo Nesi basket arriva Cosimo Lazzeri. Classe 2000, Lazzeri è un giocatore giovane che il direttore sportivo, Simone Moroni, ha voluto fortemente, in modo da dare a coach Aprile un roster ancora più completo e talentuoso. Nell’ultima stagione Lazzeri ha giocato in Serie C Gold a Castelfiorentino, città dove è nato e cresciuto.

Lo stesso presidente dell’Asd Poggibonsi basket ha voluto dare personalmente il benvenuto al ragazzo: “Questo arrivo è frutto degli ottimi rapporti che ci sono tra Poggibonsi e Castelfiorentino. Segno questo che stiamo lavorando bene e che ci stiamo guardando intorno per far crescere ancora di più il nostro progetto di far diventare grande Poggibonsi Basket. Per noi è un innesto molto importante. Cosimo è un giocatore che ha fatto vedere grandi cose in C Gold e sono convinto che farà benissimo anche con noi. Conosco molto bene Cosimo, prima di essere un grande giocatore, è un ragazzo dalle infinite doti umane e sono convinto che farà fin da subito squadra con il resto dei compagni”.

Dal canto suo, Cosimo Lazzeri spiega i motivi che lo hanno portato a scegliere Poggibonsi: “Innanzitutto questa è una società seria dove venire a giocare a basket. Conosco tanti ragazzi con cui ho fatto anni di settore giovanile, già loro mi hanno convinto, poi quando ho parlato con il coach, il ds e il presidente non ho più avuto dubbi su quello che dovevo e volevo fare. Si cambio categoria anche se la serie D la conosco bene. Sono pronto a prendermi più responsabilità di quelle che avevo in serie C, so che il coach si aspetta molto da me ed io risponderò presente. Conosco quasi tutti i ragazzi. Sul reparto lunghi siamo messi benissimo, ed anche sugli esterni ci sono delle belle potenzialità, basti pensare a Moroni che è un giocatore che potrebbe giocare in categorie superiori. Conosco bene anche Collet e Ceccatelli. Secondo me faremo una grande annata. Mi aspetto una stagione di crescita personale e tecnica. È la prima volta che esco di casa per giocare a basket e questo è per me uno stimolo pazzesco per affrontare al meglio questa annata”. “Voglio ringraziare Castelfiorentino – continua Lazzeri – e li ringrazierò per sempre perché sono cresciuto li e se oggi sono la persona ed il giocatore che tutti conoscono è solo merito loro, del coach e di tutti coloro che mi hanno supportato in questi anni. A loro posso dire solo grazie. Ai miei nuovi tifosi voglio dire solo una cosa: io farò di tutto per entrare nei loro cuori. Abbiamo bisogno del loro supporto perché nonostante siamo un gruppo carico e motivato, sentire il calore del nostro pubblico è per noi una marcia in più. Entro in un gruppo già molto affiatato e questo è fondamentale perché se vuoi vincere e raggiungere obiettivi importanti non importa quanto un giocatore sia forte, ma quello che conta è la squadra”. Lazzeri conclude mandando un messaggio direttamente ai tifosi: “Ciao popolo giallo rosso. Da oggi sono anche io orgogliosamente un leone”.