Il Poggibonsi basket dice grazie a tutti, dal presidente fino ai giocatori: “Siamo una grande famiglia”

“Grazie. Questa è la parola che ci sentiamo di dire stasera. Grazie a tutti coloro che sono venuti alla Paolo Nesi a salutare staff, dirigenti e giocatori della prima squadra del Poggibonsi basket”, queste le parole che la società del Poggibonsi basket ha voluto dedicare a tutte le persone coinvolte nella loro avventura.

“Grazie – prosegue – in primis al nostro presidente, Nicola Pucci, sempre in prima linea per il bene di questa società. Grazie a Paolo Nesi, ormai un grande amico, prima di essere anche il nostro main sponsor. Paolo ha aperto le porte della sua azienda dandoci l’opportunità di vivere al meglio questa che per noi è stata una serata davvero speciale. Durante un’intervista con i giornalisti presenti ha detto “ormai sono un leone” e noi siamo orgogliosi e fieri che Paolo sia uno di noi. Grazie al Sindaco David Bussagli che ci ha fatto sentire la vicinanza dell’amministrazione e l’affetto suo personale per la nostra società. Grazie a tutte le persone che dietro le quinte hanno reso possibile questa serata, Roberto e Corrado in particolare per la loro presenza sempre fondamentale. Grazie a tutti gli sponsor che ci sono venuti a trovare per essere vicini alla squadra ed ai nostri dirigenti. Grazie a Riccardo Caliani, Consigliere Regionale Fip, per le sue parole di amicizia nei confronti della nostra società. Grazie alle due bellissime ragazze che in maniera esemplare hanno condotto la serata, Valentina e Corinna”.

“Infine grazie a loro, a tutti i ragazzi, a tutti i nostri ragazzi – conclude – che anche stasera hanno rappresentato in modo impeccabile i colori della nostra maglia. Per noi quella di stasera è stata una serata speciale. Non abbiamo solo presentato staff, dirigenti e giocatori. Stasera volevamo far capire a tutti, qualora non fosse chiaro, che noi siamo una grande famiglia. Grazie”.