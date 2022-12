Il Palio entra nel 21esimo secolo: il Comune cerca sponsor per Protocollo e corse in provincia

Durante la seduta di ieri pomeriggio la Giunta comunale, con l’approvazione di un avviso pubblico, ha dato il via alla procedura di raccolta di sponsorizzazioni a sostegno del Protocollo per l’addestramento dei cavalli da Palio per il prossimo 2023.

L’obiettivo è la ricerca all’esterno del Comune di: enti, organismi e soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, purché in possesso dei requisiti che la legge richiede per contrarre con la Pubblica Amministrazione, oltre ad altri stabiliti dall’Ente, e che intendano offrire il proprio supporto economico, così da contribuire al miglioramento del Protocollo stesso. Escluse le sponsorizzazioni riguardanti, tra l’altro, la propaganda di natura politica, sindacale o religiosa; pubblicità diretta alla produzione e distribuzione di tabacco, bevande alcoliche, distillate e materiali di dubbia moralità, ma anche messaggi offensivi, espressioni di fanatismo, razzismo, odio o lesive della dignità umana.

Le sponsorizzazioni saranno utilizzate per il montepremi delle corse di addestramento che si svolgeranno nel periodo marzo-giugno nella pista “Il Tamburo” di Monticiano e in quella di Mociano, per il miglioramento delle condizioni di utilizzo di quest’ultime e dei servizi ad esse connessi.

I soggetti che risponderanno all’avviso potranno proporsi per il versamento di una somma di denaro, pari o superiore a 3mila euro e, da parte sua, l’Amministrazione comunale garantirà un ritorno d’immagine per tutta la durata del contratto tramite l’apposizione di striscioni pubblicitari nelle piste, adeguato risalto sul sito web dell’Ente e loro citazione nei comunicati stampa.

Le proposte di sponsorizzazione, da compilare in un’apposita istanza di partecipazione, dovranno pervenire, indipendentemente dalla modalità di invio, al Comune di Siena entro le 12 del prossimo 20 gennaio, attraverso consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo in Piazza il Campo n. 1 (aperto al pubblico dal lunedì al venerdì in orario 9-12,30 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16,30), oppure per posta indirizzata al Comune di Siena (Piazza il Campo, 1 53100 Siena) o a mezzo Pec a [email protected]

Per ulteriori informazioni, anche relative alla documentazione da allegare alla domanda https://www.comune.siena.it/node/3761 oppure contattare lo 0577-292374/354, o inviare mail a [email protected]