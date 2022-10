Il nuovo rettore dell’Università Di Pietra: “A giorni presenterò la squadra”

Roberto Di Pietra, a partire da lunedì prossimo, sarà chiamato a raccogliere il testimone di Francesco Frati, ed assumere la carica di rettore dell’Università di Siena, carica per cui è stato eletto nel luglio scorso. Il professore di economia, dice di avere già in mente quali saranno i suoi primi passi: “Tra qualche giorno presenterò la squadra, una squadra di cui sono fiero. Sarà un gruppo ampio e capace di rappresentare le migliori competenze all’interno dell’ateneo. Già questo è un buon punto di partenza per lavorare su alcuni temi che riguardano un ragionamento sull’offerta formativa complessiva”

“Dovremo prendere atto dei problemi sul caro bollette – aggiunge il prossimo rettore – che non riguardano solo famiglie e imprese ma anche le amministrazioni pubbliche e le università sono comprese”. “Per il caro affitti – spiega – ho già preso contatti col Dsu e con gli organi di vertice. Con loro dovremo fare una riflessione per trovare soluzioni che aiutino gli studenti fuorisede. Mi piacerebbe fare un ragionamento con le associazioni di categoria, Confesercenti in special modo, perché magari possiamo trovare qualche soluzione che migliori la soluzione di ricerca di alloggio per studenti e studentesse fuori regione. Il ragionamento dovrà essere fatto sulla ricerca di alloggi e sul calmieramento dei prezzi”.

“Il primo obiettivo? Sicuramente dovremo cercare di essere più attrattivi sulla nostra offerta formativa e quindi avviare un processo di ammodernamento dell’offerta. Dobbiamo essere più attrattivi, in grado di proporre percorsi culturali che attraggano l’attenzione degli studenti. Dopodiché dovremo intervenire sull’organizzazione dell’ateneo per renderlo efficiente nello svolgimento delle sue funzioni” conclude Di Pietra.

Emanuele Giorgi