Il nuovo prefetto di Siena, Maria Forte: “Inizio questo percorso con entusiasmo”

Si è insediato oggi il nuovo prefetto di Siena, la dottoressa Maria Forte, che per fare un primo punto della situazione del territorio ha subito incontrato il questore Costantino Capuano, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, colonnello Stefano Di Pace, ed il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Giuseppe Antonio Marra.

“Inizio questo nuovo percorso professionale con grande entusiasmo e determinazione – ha detto il prefetto Forte – consapevole di inserirmi in un territorio amato in tutto il mondo, che voglio iniziare a conoscere da subito ed al quale dedicherò il massimo impegno per affrontare insieme tutte le sfide che si presenteranno”.