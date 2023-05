Il Museo Archeologico del Chianti Senese presenta i nuovi spazi espositivi

Il Museo Archeologico del Chianti Senese di Castellina in Chianti ‘rinasce’ con nuovi spazi e una migliore esperienza di visita. Venerdì 26 maggio, alle ore 17.30, si terrà l’inaugurazione del nuovo percorso espositivo realizzato dal Comune di Castellina in Chianti e dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, grazie al contributo dell’Unione Europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. All’evento, che si svolgerà presso la sede museale in Piazza del Comune 17, interverranno il sindaco di Castellina in Chianti, Marcello Bonechi, il Soprintendente Gabriele Nannetti e il direttore del Museo, Marco Firmati.

“Il nuovo percorso espositivo – spiega Marcello Bonechi, sindaco di Castellina in Chianti – è stato pensato per offrire una organizzazione degli spazi più razionale e godibile e una migliore esperienza ai visitatori. La realizzazione di nuove teche e il totale rinnovamento dell’apparato grafico e didascalico arricchiscono di contenuti il museo, migliorandone notevolmente l’accessibilità, la comprensione, l’orientamento e la fruizione complessiva dell’offerta culturale, grazie anche a un’illuminazione potenziata nell’ottica del risparmio energetico”.

“Il restyling dell’allestimento dei reperti in teche rinnovate e più funzionali – aggiunge Marco Firmati, direttore del Museo – è arricchito dalla nuova collocazione del Carro di Montecalvario in un plastico fondale che ripropone i volumi del tumulo etrusco comunicando la percezione della sua collocazione originaria. Questo straordinario manufatto del VII-VI secolo a.C., ora valorizzato dal contesto e dall’illuminazione, sarà più protetto e offrirà un’esperienza di visita più immersiva”.

Per informazioni. Nei mesi di maggio, settembre e ottobre il Museo Archeologico del Chianti Senese è aperto tutti i giorni dalle ore 10.15 alle 13.30 e dalle 14 alle ore 18 al costo di 5 euro a biglietto. Nei mesi di giugno, luglio e agosto, invece, il Museo è aperto tutti i giorni dalle ore 11.15 alle 13.30 e dalle ore 14 alle 19. Per informazioni, è possibile chiamare il numero 0577-742090 e inviare un’e-mail a [email protected]