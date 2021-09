Il Movimento 3V presenta il suo candidato: “No ad imposizioni su un vaccino inefficace”

“Non ci devono essere imposizioni in merito ad un vaccino dall’accertata inefficacia, come dimostrano Inghilterra ed Israele”, sono queste le parole di Tommaso Agostini, candidato alle prossime elezioni suppletive per il Movimento 3V. “Noi siamo sempre stati della stessa opinione – continua Agostini – al contrario di altre forze che improvvisano e si esprimono in posizioni contradditorie”.

Sulla soluzione proposta da più parti, di un obbligo erga omnes, Agostini è scettico: “Questa è la soluzione di Ponzio Pilato, quella che piace ai sindacati. Loro invocano questa soluzione in modo da non sporcarsi le mani, ma in realtà se le sporcano anche loro”.

Su Banca Mps Agostini spiega il suo punto di vista: “La cessione ad Unicredit sembra prendere corpo, ma non è ancora detta l’ultima parola”. “Il governo – conclude – prenda una posizione chiara e dica quello che vuole fare”.