“Il mondo dopo il covid, ecco come lo immaginiamo”: al via il concorso #ritrattidicittà

Il mondo dopo la pandemia, ecco come lo immaginiamo. Si pone questa finalità il concorso artistico #ritrattidicittà aperto agli studenti e ai giovani di San Gimignano, Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa, Volterra e Radicondoli.

Le iscrizioni terminano il 20 novembre 2020 e si può partecipare con testi (massimo 7000 caratteri, spazi inclusi), disegni e foto (in formato .jpg), audio (.mp3, circa 3 minuti) e video (.mov o .avi, circa 3 minuti). Gli elaborati devono essere inviati tramite Wetransfer alla mail [email protected]

A stilare la classifica finale sarà una giuria scientifica composta da storici e critici d’arte, amministratori, artisti, operatori culturali. Rivolto in particolare agli studenti delle scuole primarie e secondarie, il concorso #ritrattidicittà mette in palio, per i primi classificati, visite guidate ai tesori di arte ambientale della Valdelsa, materiali da disegno, libri, zainetti, shopper, copie dell’art-comics “Il Dormiente”.

#ritrattidicittà contest vuol essere un invito a raccontare se stessi, i propri spazi, ciò che fa arrabbiare o sognare, i pensieri dei ragazzi e dei bambini.