Previsioni meteo, ecco come saranno i giorni del Palio

La giornata di oggi trascorrerà con l’alternarsi di nuvolosità e schiarite con scarsa possibilità di pioggia a parte deboli precipitazioni che colpiranno qua e la a macchia di leopardo. Le temperature saranno in lieve diminuzione e comprese tra i 29 e i 32 gradi.

Nella nottata avremo un passaggio perturbato nella nostra provincia che dovrebbe portare un po’ di pioggia ma già dalla mattinata ci sarà un repentino miglioramento delle condizioni con il cielo che da nuvoloso andrà a migliorare. Le temperature resteranno su valori leggermente inferiori alle medie del periodo.

Per il 14 agosto sembra scongiurato il pericolo della pioggia, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso e le temperature resteranno invariate o in lieve aumento. Purtroppo per il 15 e il 16 agosto i modelli meteorologici e le carte previsionali sono ancora molto incerte. Si intravede la possibilità di deboli temporali pomeridiani per ambe due i giorni ma la percentuale di affidabilità si aggira intorno al 35%/40%.

Le temperature massime nelle giornate della prova Generale e del Palio saranno comprese tra i 32 e i 34 gradi.

Gabriele Ruffoli