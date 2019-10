Il Mercato Europeo convince Siena: ” Qui ci piace tutto”

Ieri ha fatto registrare una buona affluenza durante la giornata. Tanti curiosi, di Siena ma anche turisti provenienti da altri paesi, si sono spostati banchino per banchino per assaggiare le specialità culinarie o comprare oggetti da collezione. Il Mercato Europeo ha aperto i battenti con il taglio del nastro con Alberto Tirelli, assessore al turismo di Siena, Stefano Bernardini, presidente di Confcommercio Siena, Federico Zelli, vice segretario nazionale Fiva e responsabile del progetto Mercati Europei, Giacomo Errico, presidente nazionale Fiva Confcommercio. Alla Lizza e in Fortezza presenti 120 espositori da tutta Europa, ma anche dall’India, dall’Africa, dal Perù, dall’Egitto, dall’Equador, dal Messico, dagli Stati Uniti e tanti altri paesi. Tra i visitatori, tanti sono quelli che sono rimasti enusiasti dei cimeli che vengono venduti. “Sono arrivata da poco ma qui mi piace tutto – ci dice un’anziana signora-. C’è piaciuto lo stand inglese, lì abbiamo comprato le marmellate amare al whisky e le tazze con i reali”. Ad essere apprezzata ovviamente è la grande gastronomia .” Io ho girato quasi tutti gli stand e mi piace ogni cosa – afferma un altro signore -. Qui ci sono formaggi e salumi che da noi non si trovano”. “Gli stand so tutti interessanti, se fosse per la gola io mi farei del male”.