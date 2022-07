Il Lornano Badesse rinuncia alla serie D: richiesta l’iscrizione in Promozione

La società Lornano Badesse Calcio comunica di non aver presentato la domanda per l’iscrizione alla serie D per la stagione 2022/23. Al mancato adempimento, ha fatto seguito la richiesta di iscrizione al campionato di Promozione Toscana per quanto riguarda la prima squadra. Non sarà l’unica formazione a scendere in campo con i colori biancazzurri. La società conferma anche per il prossimo anno la squadra femminile, che sarà ai nastri di partenza della Eccellenza: torneo dove nell’ultima stagione ha ben figurato. Risultati che hanno convinto a confermare l’intero staff tecnico. A livello giovanile, la volontà è di ripartire dal campionato degli Juniores Provinciali. Quando i termini di iscrizione sarà chiari, sarà avanzata specifica richiesta. La società è al lavoro per la definizione degli organic