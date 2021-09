Il Lornano Badesse cade contro il San Donato: sconfitto 1-0 in casa

I ragazzi di mister Gennaioli non ce l’hanno fatta, il San Donato ha avuto la meglio sul Lornano Badesse sconfiggendolo in casa 1-0. Una partita continuamente affannosa in cui il Lornano Badesse non è mai riuscito a entrare in partita, alla fine il gol di Marzierli è stato fatale.

“Dobbiamo analizzare i dati: il primo è che il San Donato ha vinto meritatamente – commenta mister Gennaioli – . Dal punto di ista del gioco la squadra è stata inoppugnabile. Ho provato a riaggiustare la partita con l’inserimento di alcuni giocatori ma alla fine non è andata. Faccio i complimenti ai ragazzi e al mister del San Donato che ha giocato una gran partita. Mi assumo la colpa della sconfitta”.