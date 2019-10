Il Jazz made in Siena si balla al Café d’autore: il venerdì l’appuntamento è con la musica

Tanti appuntamenti nel segno di arte e musica che suggelleranno la collaborazione tra un nuovo caffè letterario senese in piazza del Sale e una storica accademia musicale di Siena. Siena Jazz e Café d’Autore danno vita ad jazz sound made in Siena rendendo indimenticabili i venerdì di ottobre tra aperitivi, cocktail. Il primo appuntamento da non perdere è quello di questo venerdì 4 ottobre.

“Questa iniziativa è uno dei tanti stimoli che vogliamo offrire a Siena, per contribuire alla creazione di una città più moderna e ospitale” ha detto Franco Caroni, direttore di Siena Jazz. Poche parole che esprimono l’unità di intenti tra lo storico istituto musicale dalla risonanza europea e il nuovo bar, inaugurato a giugno 2019, dal focus culturale. In tre mesi Café d’Autore ha già ospitato tre mostre temporanee (Daniela Martelli, Maria Chiara Viviani, Marco Bettini), otto presentazione tra libri e progetti (Simona Pacini, Francesco Ricci, Carla Bardelli, Dani Fiorenza, Daniele Marotta), un musical (Alice Valentini e Le Dive), due serate gastronomiche a tema (Ostriche e Champagne, Antica Salumeria Salvini), sei serate accompagnate da musicisti e dj (Alberto Mattei, Sandro Marra, Dream On, Piero Paolini, I Diavoli Blu, Sunday Vibes, Monkey Siena), maturando il desiderio di un format musicale dai sapori senesi. A volte in assolo, altre in duetto, altre ancora in terzetto, gli allievi di Siena Jazz saranno i protagonisti dei venerdì di ottobre (4, 11, 18, 25) in piazza del Sale. I venerdì con Siena Jazz avranno inizio alle 19.30 con l’aperitivo e proseguiranno con l’esibizione alle 21.30.