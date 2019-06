Il grande cuore delle associazioni senesi: innovativo strumento per l’assistenza respiratoria donato alla pediatria delle Scotte

Associazioni ed enti del territorio senese fanno squadra e danno un aiuto concreto alla Pediatria del policlinico Santa Maria alle Scotte. È questo il significato della consegna del Vapotherm, uno strumento di ultima generazione per il mantenimento e l’assistenza delle funzioni respiratorie dei bambini affetti da patologie polmonari, anche nei primi mesi di vita. Lo strumento è stato acquistato grazie ad una serie di donazioni all’Associazione Insieme per i Bambini Onlus, il cui presidente è il professor Salvatore Grosso, direttore della UOC Pediatria. Una dimostrazione di sensibilità e di grande generosità da parte delle associazioni del territorio che, complessivamente, hanno raccolto circa 8mila euro destinati poi all’acquisto del Vapotherm. Protagonisti di questi contributi solidali sono: il centro commerciale PortaSiena, il Comitato di Responsabilità Sociale dell’Azienda “Rosewood” del Castiglion del Bosco Hotel, la Contrada Castello di Piancastagnaio, i club di auto storiche di Vescovado di Murlo “Legend 2 Colli Senesi” e Val d’Elsa Classic e, infine, un gruppo di ferrovieri, amici della Pediatria di Siena, che hanno raccolto dei fondi in occasione del pensionamento di alcuni loro colleghi.